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«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Встреча пройдет на «Этихад».
«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ
21 мая 2023 17:45
автор: Степан Шереметьев
автор фото: Getty Images

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 37-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Лапорт, Льюис, Уокер, Гомес, Филлипс, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

«Челси»: Кепа, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Холл, Чалоба, Фернандес, Лофтус-Чик, Галлахер, Хаверц, Стерлинг.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Этихад». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому впемени.

источник: «Советский спорт»
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