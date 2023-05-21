«Манчестер Сити» и «Челси» объявили стартовые составы на матч АПЛ

Тренерские штабы «Манчестер Сити» и «Челси» определились со стартовыми составами на матч 37-го тура чемпионата Англии.

«Манчестер Сити»: Ортега, Аканджи, Лапорт, Льюис, Уокер, Гомес, Филлипс, Фоден, Палмер, Марез, Альварес.

«Челси»: Кепа, Силва, Фофана, Аспиликуэта, Холл, Чалоба, Фернандес, Лофтус-Чик, Галлахер, Хаверц, Стерлинг.

Напомним, что встреча между командами состоится сегодня, 21 мая, на стадионе «Этихад». Игру обслужит бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Стартовый свисток прозвучит в 18:00 по московскому впемени.