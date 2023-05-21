«Краснодар» - «Ростов»: Ионов открыл счет уже на третьей минуте

В эти минуты в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются местный «Краснодар» и «Ростов».

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте встречи - «Краснодар» провел быструю комбинацию, Кордоба в касание сделал передачу в штрафную, а Алексей Ионов поразил дальний угол ворот.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 50 очков.