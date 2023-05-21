«Атлетико» разгромил «Осасуну» и обошел «Реал» в чемпионате Испании

«Атлетико» на своем поле оказался сильнее «Осасуны» в матче 35-го тура чемпионата Испании. Встреча завершилась со счетом 3:0 в пользу мадридского клуба.

В составе победителей отличились Янник Карраско, Сауль Ньигес и Анхель Корреа.

Таким образом, команда Диего Симеоне с 72 очками поднялась на вторую позицию турнирной таблицы Ла Лиги. Подопечные Хагобы Аррасате находятся на девятой строчке, имея в своем активе 47 очков.

В следующем туре «Атлетико» отправится в гости к «Эчпаньолу» (24 мая), а «Осасуна» у себя на стадионе сыграет с «Атлетиком» (25 мая).

Чемпионат Испании

35-й тур

«Атлетико» – «Осасуна» 3:0 (1:0)

Голы: Карраско, 44, Сауль, 62, Корреа, 82.