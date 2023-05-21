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Кордоба удвоил преимущество «Краснодара» в матче с «Ростовом»

Встреча проходит в Краснодаре.
21 мая 2023 19:17
автор: Александр Кожевников

В эти минуты в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются местный «Краснодар» и «Ростов».

На 10-й минуте встречи «Краснодару» удалось забить уже второй гол в ворота «Ростова» - хозяева провели быструю атаку, Эдуард Сперцян выполнил разрезающий пас в штрафную гостей, а Джон Кордоба подобрал мяч и пробил точно в цель. У судей возникли сомнения в том, не было ли во время атаки офсайда у автора гола, однако после просмотра VAR было принято решение засчитать взятие ворот.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 50 очков.

источник: «Советский спорт»
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