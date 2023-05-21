«Брайтон» впервые в истории вышел в еврокубки

В 37-м туре Английской Премьер-лиги «Брайтон» на домашнем поле оказался сильнее «Саутгемптона». Встреча завершилась со счетом 3:1 в пользу хозяев поля.

Таким образом, после этой победы «Брайтон» обеспечил себе выступление в еврокубках в следующем сезоне.

Подопечные Роберто Де Дзерби сыграют либо в Лиге Европы, либо в Лиге конференций. Команда располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 61 очко. За один тур до конца чемпионата «Брайтон» на четыре балла впереди восьмой позиции в таблице.

Пятое и шестое место АПЛ попадают напрямую в групповой этап Лиги Европы, в то время как седьмое место принимает участие в квалификационном раунде Лиги конференций.