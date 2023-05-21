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Квинси Промес заявил, что «Спартак» был лучше в матче с ЦСКА

Красно-белые обыграли своего соперника со счетом 2:1.
21 мая 2023 19:27
автор: Степан Шереметьев

Нападающий «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после победы своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Нидерландец в этой игре оформил дубль.

«Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, это дерби», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

После этой встречи команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Телеканал «Матч ТВ»
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