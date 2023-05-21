Квинси Промес заявил, что «Спартак» был лучше в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Квинси Промес дал комментарий после победы своей команды над ЦСКА (2:1) в матче 28-го тура чемпионата России. Нидерландец в этой игре оформил дубль.

«Мы уходили на перерыв со счетом 1:1. Второй тайм получился немножко другим. ЦСКА провел отличный матч, но мы сегодня были лучше. Две красные карточки, очень эмоциональный матч, это дерби», - приводит слова футболиста «Матч ТВ».

После этой встречи команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.