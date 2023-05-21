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Гол Альвареса принес «Манчестер Сити» победу над «Челси» в матче АПЛ

Встреча прошла на стадионе «Этихад».
21 мая 2023 19:55
автор: Степан Шереметьев

«Манчестер Сити» на своем поле оказался сильнее «Челси» в матче 37-го тура чемпионата Англии. Встреча завершилась со счетом 1:0 в пользу «горожан».

В составе победителей отличился Хулиан Альварес.

Таким образом, команда Хосепа Гвардиолы с 88 очками продолжает оставаться на первой позиции турнирной таблицы АПЛ. Подопечные Фрэнка Лэмпарда находятся на 12-й строчке, имея в свое активе 43 очка.

В следующем матче »Манчестер Сити» отправится в гости к «Брайтону» (24 мая), а «Челси» сыграет на выезде с «Манчестер Юнайтед» (25 мая).

Чемпионат Англии

37-й тур

«Манчестер Сити» – «Челси» 1:0 (1:0)

Гол: Альварес, 12.

источник: «Советский спорт»
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