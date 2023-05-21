«Краснодар» громит «Ростов» после первого тайма матча РПЛ

В эти минуты в Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» проходит матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются местный «Краснодар» и «Ростов».

После первого тайма хозяева поля ведут со счетом - 3:0.

Счет в матче был открыт на третьей минуте - отличился Алексей Ионов. На 10-й минуте Джон Кордоба удвоил преимущество «Краснодара». На 33-й минуте хозяева поля довели счет до разгромного - Сергей Волков выполнил подачу с фланга, после чего во вратарской Александр Кокшаров головой вколотил мяч в сетку.

Примечательно, что Кокшаров за четыре минуты до этого заменил Джона Кордобу, получившего травму.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» располагается на седьмой позиции в турнирной таблице, имея в активе 43 очка. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 50 очков.