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Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» и возглавила Бундеслигу за тур до конца турнира

«Шмелям» помогло удаление.
21 мая 2023 20:25
автор: Максим Скороходов

Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в гостевом матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 3:0.

На 38-й минуте у хозяев был удален защитник Феликс Удуохай после чего в составе «шмелей» дубль оформил Себастьен Аллер (58-я, 84-я минуты), также забил Юлиан Брандт (90+4).

«Боруссия» перед последнем туром вышла на первое место и опережает «Баварию» на 2 очка. Разница мячей у мюнхенцев больше, поэтому Дормунду надо побеждать.

В последнем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Кельном», а «Боруссия» примет «Майнц».

«Аугсбург» (14-е место, 34 очка) сыграет на выезде против менхенгладбахской «Боруссии». Все игры пройдут 27 мая.

Бундеслига

33-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург» (Аугсбург) - 3:0 (0:0)

Голы: Аллер, 58, 84; Брандт, 90+4

Удаление: Удуохай, 38 («Аугсбург»)

источник: «Советский спорт»
Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» и возглавила Бундеслигу за тур до конца турнира
«Шмелям» помогло удаление.
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