Дортмундская «Боруссия» обыграла «Аугсбург» и возглавила Бундеслигу за тур до конца турнира

Дортмундская «Боруссия» победила «Аугсбург» в гостевом матче 33-го тура Бундеслиги со счетом 3:0.

На 38-й минуте у хозяев был удален защитник Феликс Удуохай после чего в составе «шмелей» дубль оформил Себастьен Аллер (58-я, 84-я минуты), также забил Юлиан Брандт (90+4).

«Боруссия» перед последнем туром вышла на первое место и опережает «Баварию» на 2 очка. Разница мячей у мюнхенцев больше, поэтому Дормунду надо побеждать.

В последнем туре «Бавария» сыграет в гостях с «Кельном», а «Боруссия» примет «Майнц».

«Аугсбург» (14-е место, 34 очка) сыграет на выезде против менхенгладбахской «Боруссии». Все игры пройдут 27 мая.

Бундеслига

33-й тур

«Боруссия» (Дортмунд) - «Аугсбург» (Аугсбург) - 3:0 (0:0)

Голы: Аллер, 58, 84; Брандт, 90+4

Удаление: Удуохай, 38 («Аугсбург»)