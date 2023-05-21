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«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче РПЛ

«Быки» сделали результат уже в первом тайме.
«Краснодар» разгромил «Ростов» в матче РПЛ
21 мая 2023 20:57
автор: Александр Кожевников
автор фото: ФК "Краснодар"

В Краснодаре на стадионе «ФК Краснодар» завершился матч 28-го тура Российской Премьер-лиги, в котором встречаются местный «Краснодар» и «Ростов».

Встреча завершилась крупной победой хозяев со счетом 3:0.

Счет в матче был открыт уже на третьей минуте встречи - «Краснодар» провел быструю комбинацию, Кордоба в касание сделал передачу в штрафную, а Алексей Ионов поразил дальний угол ворот. На 10-й минуте усилиями Джона Кордобы «Краснодар» удвоил преимущество в счете. На 33-й минуте игрового времени Александр Кокшаров забил третий гол в ворота Сергея Песьякова, поставив точку в матче. Больше забитых голов зрители в этой встрече не увидели.

После 27 туров Российской Премьер-лиги «Краснодар» располагается на шестой позиции в турнирной таблице, имея в активе 46 очков. «Ростов» занимает четвертое место в турнирной таблице Российской Премьер-лиги, имея в активе 50 очков.

Чемпионат России

28-й тур

«Краснодар» – «Ростов» 3:0 (3:0)

Голы: Ионов, 3; Кордоба, 10; Кокшаров, 33.

источник: «Советский спорт»
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