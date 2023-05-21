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Александр Кокорин стал чемпионом Кипра с «Арисом»

«Арис» выиграл титул за тур до конца чемпионата.
Александр Кокорин стал чемпионом Кипра с «Арисом»
21 мая 2023 21:17

Футбольный клуб «Арис», в составе которого выступает Александр Кокорин, стал чемпионом Кипра впервые в истории.

«АПОЭл» в матче 35-го тура чемпионата Кипра уступил «Аполлону» со счетом 2:3, что позволило «Арису» досрочно выиграть титул - за один тур до конца первенства «Арис» опережает «АПОЭЛ» на шесть очков.

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.

источник: «Советский спорт»
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