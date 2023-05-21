Нападающий «Спартака» Соболев принес извинение за свой жест в матче с ЦСКА

Нападающий «Спартака» Александр Соболев принес извинение за жест, после показа которого он получил красную карточку в матче против ЦСКА в 28-м туре РПЛ.

«Я приношу свои извинения всем, кто был на стадионе, смотрел игру по телевизору, за свою несдержанность! Это эмоции, и то, что я сделал, просто непозволительно! Понимаю, что у экранов были дети, женщины и все болельщики, которые любят футбол. Обещаю, что такого больше не повторится. Мне действительно очень жаль», - написал футболист в телеграм-канале.

Напомним, что Соболев спровоцировал защитника соперника Виллиана Рошу, который также был удален.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.