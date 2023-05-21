«Реал» проиграл «Валенсии» и опустился на третье место в чемпионате Испании

В Валенсии (Испания) завершился матч 35-го тура чемпионата Испании, в котором местная «Валенсия» принимала мадридский «Реал».

Матч завершился победой «Валенсии» со счетом 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 33-й минуте - отличился Диего Лопес.

В компенсированной время «Реал» остался в меньшинстве - с поля был удален Винисиус Жуниор.

Благодаря этой победе «Валенсия» набрала 40 очков и поднялась на 13-е место в турнирной таблице. Что касается мадридского «Реала», то «сливочные» после 35 туров с 71 очков остались на третьей строчке в турнирной таблице, пропустив по итогам тура «Атлетико».

Чемпионат Испании.

35-й тур

«Валенсия» - «Реал» - 1:0 (1:0)

Гол: Диего Лопес, 33.

Удаление: Винисиус, 90+7.