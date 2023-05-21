Канчельскис: надеемся, что Кокорин вернется в «Фиорентину»

Бывший игрок сборной России Андрей Канчельскис высказался о победе «Ариса» в чемпионате Кипра. Напомним, за этот клуб выступает россиянин Александр Кокорин.

«Поздравляем Александра. Редко наши футболисты становятся чемпионами в других чемпионатах. Кипр, конечно, не самая футбольная страна. Надеемся, что он вернется в «Фиорентину». Если он стал чемпионом, то на него должны были обращать внимание. Нужно дать ему еще один шанс, чтобы он проявил себя в «Фиорентине», нужно ли Кокорину вернуться в Россию? Нет. Даже Кипр лучше. Они в Лиге чемпионов играют. «Фиорентина» играет в Лиге Европы. А наши клубы где играют? С таким положением я считаю, что лучше остаться в Европе», - приводит слова Канчельскиса «Спорт-Экспресс».

Кокорин был признан лучшим игроком сезона на Кипре. В 29 матчах в составе «Ариса» он стал автором 13 голов и отдал шесть голевых передач.

Наивысшим достижением для «Ариса» до этого сезона было четвертое место в сезоне 2021/2022.