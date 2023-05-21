«Больно за безобразие, которое творится». Федотов раскритиковал судейство в игре «Спартак» - ЦСКА

Главный тренер ЦСКА Игорь Федотов похвалили свою команду за игру против «Спартака» (1:2) в 28-м туре РПЛ, намекнув на причину поражения.

«Мы переиграли эту команду. Ну и поэтому… я не знаю. Мне очень стыдно, конечно. Горько и больно за это безобразие, которое тут творится, если честно. Я вам аплодирую, вы огромные молодцы», - сказал Федотов на видео из раздевалки, которое опубликовала пресс-служба ЦСКА.

Напомним, что по ходу игре арбитр Сергей Карасев удалил защитника «армейцев» Виллиана Рошу, и поставил пенальти в ворота ЦСКА.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.