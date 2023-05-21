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«Байер» сыграл вничью с «Боруссией» из Менхенгладбаха в Бундеслиге

Встреча завершилась со счетом 2:2.
21 мая 2023 22:25
автор: Александр Кожевников

В Леверкузене (Германия) завершился матч 33-го тура немецкой Бундеслиги, в котором «Байер» принимал «Боруссию» из Менхенгладбаха.

Встреча завершилась вничью - 2:2.

Счет в матче был открыт на 15-й минуте встречи - отличился Амин Адли, выведя «Байер» вперед. На 20-й минуте встречи Керем Демирбай удвоил преимущество хозяев в счете.

Во втором тайме менхенгладбахцы отыграли один мяч - автором гола стал Йонас Хофман. Сравнять счет гостям удалось на 90-й минуте встречи - отличился Ларс Штиндль.

После этой победы «Байер» с 50 очками продолжает занимать шестую позицию в турнирной таблице Бундеслиги. «Боруссия» с 40 очками находится на 11-м месте.

Чемпионат Германии

33-й тур

«Байер» - «Боруссия» М - 2:2 (2:0)

Голы: Адли, 15, Делимбай, 20 - Хофман, 58, Штиндль, 90.

источник: «Советский спорт»
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