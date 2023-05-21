Карасев готов объяснить все решения в матче «Спартак» - ЦСКА

Главный арбитр матча 28-го тура РПЛ «Спартак» - ЦСКА (2:1) Сергей Карасев заявил, что готов объяснить все свои решения по игре.

«Сейчас я говорю, что дерби — это всегда тяжело. Тем более, когда это «Спартак» — ЦСКА. А дальше инспектор, департамент и члены экспертно-судейской комиссии посмотрят, дадут оценку. Готов ли объяснить свои решения? Мы обсудим с департаментом судейства. Если надо будет — я готов», - приводит «РБ-Спорт» слова Карасева.

Напомним, что в первом тайме арбитр не засчитал по голу каждой из команд, во втором - удалил по игроку за неспортивное поведения, а также не поставил пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина, но поставил - за фол на Викторе Мозесе.