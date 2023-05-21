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Левандовски недоволен, что игроки «Барселоны» отправили поздравительное видео российским фанатам

На чью сторону встанет клуб?
21 мая 2023 23:00
автор: Максим Скороходов

Нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски недоволен решением одноклубников Серджи Роберто и Алекса Бальда поблагодарить российских фанатов за поддержку.

«Я узнал об этом видео не сразу и, мягко говоря, был очень удивлен. Я знаю, что это не официальная позиция, а просто заявления, которые сделаны во время встречи с медиа, владеющими правами на показ Ла Лиги. Клуб собирается что-то предпринять в ответ на эту ситуацию», - приводит Sport.Interia слова Левандовски.

Напомним, что «Барселона» стала досрочно чемпионом Испании в текущем сезоне, победив 14 мая «Эспаньол» (4:2). Этот титул стал для «сине-гранатовых» 27-м.

источник: Sport.Interia
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