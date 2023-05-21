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Канчельскис: Карасев провалил игру и забрал очки у ЦСКА

Встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».
21 мая 2023 23:00
автор: Александр Кожевников

Бывший футболист сборной России Андрей Канчельскис высказался о судействе в матче 28-го тура между «Спартаком» и ЦСКА (2:1).

«Поведение Соболева? Конечно, так нельзя. Были эмоции, потому что он проигрывал всю борьбу на протяжении всего матча, поэтому и такой жест сделал. Соболева нужно наказывать, сто процентов. Непонятно, за что удалили защитника ЦСКА. ВАР не могли подсказать? Все боятся на себя брать инициативу. Зачем придумали этот ВАР – столько судей и не могут принять правильное решение. Я не понимаю.

Конечно, Сергей Карасёв провалил игру. Во втором тайме было безобразие. Вроде опытный и квалифицированный арбитр, но провалил второй тайм полностью, хотя первый тайм отсудил здорово. Он забрал очки у ЦСКА, ничейный матч был бы справедлив.

Пенальти в конце матча? Такие пенальти нельзя давать, футбол – контактный вид спорта. В наше время давали пенальти, когда защитники ломали ноги», - приводит слова Канчельскиса Metaratings.

Напомним, что в первом тайме арбитр не засчитал по голу каждой из команд, во втором - удалил по игроку за неспортивное поведения, а также не поставил пенальти в ворота ЦСКА после падения Романа Зобнина, но поставил - за фол на Викторе Мозесе.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Metaratings.ru
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