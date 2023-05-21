Защитник ЦСКА Виллиан Роша - о Соболеве: игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение

Футболист ЦСКА Виллиан Роша прокомментировал эпизод со своим удалением в матче 28-го тура РПЛ против «Спартака».

Напомним, что защитник поддался на провокацию форварда красно-белых Александра Соболева.

«Игрок «Спартака» проявил колоссальное неуважение ко мне. На стадионе присутствуют женщины и дети. Надо более уважительнее относиться к этим людям. Он повернулся ко мне и потрогал свой причиндал. Я показал судьям, что ко мне было применено, а меня удалили. Это вопиющая ошибка судьи», - приводит «Матч ТВ» слова Роши.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.