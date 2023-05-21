«Лацио» обыграл «Удинезе» и вышел на третье место в Серии А

В Удине (Италия) завершился матч 36-го тура итальянской Серии А, в котором «Удинезе» принимал «Лацио». Встреча завершилась минимальной победой римского клуба - 1:0.

Единственный гол в матче был забит на 61-й минуте - Чиро Иммобиле реализовал пенальти.

После 36 матчей «Лацио» занимает третье место в турнирной таблице, набрав 68 очков. «Удинезе» с 46 очками находится на 12-м месте в турнирной таблице.

Чемпионат Италии

36-й тур

«Удинезе» - «Лацио» - 0:1 (0:0)

Гол: Иммобиле (пенальти), 61.