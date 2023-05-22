Хусаинов поддержал Карасева в решении эпизода с Соболевом и Рошей в матче «Спартак» - ЦСКА

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал Сергея Карасева, удалившего нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче команд в 28-м туре РПЛ.

Напомним, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Я бы тоже обоим дал по красной и отправил отдыхать за такие выпады в адрес арбитров. Это непристойное поведение. Александр Соболев похвастался перед Виллианом Рошей и всем стадионом своим хозяйством. А Сам Роша до этого много раз провоцировал Соболева. И Сергей Карасёв правильно сделал, что показал этим ребятам по красной карточке», - приводит RT слова Хусаинова.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.