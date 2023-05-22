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Хусаинов поддержал Карасева в решении эпизода с Соболевом и Рошей в матче «Спартак» - ЦСКА

Главный арбитр дерби удалили обоих игроков.
22 мая 2023 00:02
автор: Максим Скороходов

Бывший арбитр ФИФА Сергей Хусаинов поддержал Сергея Карасева, удалившего нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Рошу в матче команд в 28-м туре РПЛ.

Напомним, игра завершилась со счетом 2:1 в пользу красно-белых.

«Я бы тоже обоим дал по красной и отправил отдыхать за такие выпады в адрес арбитров. Это непристойное поведение. Александр Соболев похвастался перед Виллианом Рошей и всем стадионом своим хозяйством. А Сам Роша до этого много раз провоцировал Соболева. И Сергей Карасёв правильно сделал, что показал этим ребятам по красной карточке», - приводит RT слова Хусаинова.

Команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: «RT на русском»
Хусаинов поддержал Карасева в решении эпизода с Соболевом и Рошей в матче «Спартак» - ЦСКА
Главный арбитр дерби удалили обоих игроков.
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