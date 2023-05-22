«Решение принято»: Спаллетти – о возможном уходе из «Наполи»

Главный тренер «Наполи» Лучано Спаллетти впервые прокомментировал слухи об уходе из клуба.

«Решение принято. Каждый день не передумаешь. Ситуация назревала давно. Когда ты работаешь с утра до ночи, некоторые дела имеют свойство созревать в твоей голове. Если вы не уверены, что можете отдать всё, что заслуживают эти люди, то правильно подумать. Вы всё обдумываете, делаете вывод и придерживаетесь его. Это не то, что появляется ниоткуда», – приводит слова наставника Football Italia.

Ранее сообщалось, что у специалиста испортились отношения с президентом Аурелио де Лаурентисом.

Напомним, Спаллетти, известный в России по работе с «Зенитом», возглавил неаполитанцев в июле 2021 года. Он привел команду к чемпионству впервые с 1990 года. К слову, контракт итальянца действует до 30 июня 2024 года.