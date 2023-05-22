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Губерниев прокомментировал скандальный жест Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА

Форвард свалил защитника армейцев и демонстративно схватил себя за гениталии.
22 мая 2023 07:28
автор: Артур Гичунцев

Спортивный журналист Дмитрий Губерниев высказался о поведении нападающего «Спартака» Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, форвард свалил защитника армейцев Виллиана Рошу, после чего демонстративно схватил себя за гениталии.

«Соболев, конечно, очень странный… Вот что значит отсутствие воспитания…» – написал Губерниев в телеграм-канале.

За свой жест Соболев получил прямую красную карточку, а после матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что за подобное поведение форвард «будет смотреть футбол со скамейки запасных».

источник: «Советский спорт»
Губерниев прокомментировал скандальный жест Соболева в матче «Спартак» – ЦСКА
Форвард свалил защитника армейцев и демонстративно схватил себя за гениталии.
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