Месси установил уникальное достижение среди игроков топ-5 лиг Европы в этом сезоне

«ПСЖ» нанес поражение «Осеру» в матче 36-го тура чемпионата Франции. Игра завершилась со счетом 2:1 в пользу парижского клуба.

Автором дубля стал форвард Килиан Мбаппе. Второй гол он забил с передачи другого нападающего «ПСЖ» Лионеля Месси.

Таким образом, в текущем сезоне на счету 35-летнего аргентинца 20 голов и 20 результативных передач. Лионель стал единственным игроком с такими показателями среди футболистов топ-5 лиг Европы.

На данный момент «ПСЖ» с 84 очками занимает первое место в турнирной таблице, опережая «Ланс» на шесть баллов.