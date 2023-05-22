Зобнин рассказал, как в «Спартаке» отреагировали на скандальный жест Соболева

Полузащитник «Спартака» Роман Зобнин прокомментировал поведение нападающего Александра Соболева в матче 28-го тура РПЛ против ЦСКА (2:1).

Напомним, форвард свалил защитника армейцев Виллиана Рошу, после чего демонстративно схватил себя за гениталии.

«Что сказали Соболеву? Вы сами все видели, что он демонстрировал. Саша у нас такой человек. Пожелаем ему более взвешенно поступать, чтобы не подводить команду», – цитирует Зобнина «РБ-Спорт».

За свой жест Соболев получил прямую красную карточку, а после матча главный тренер красно-белых Гильермо Абаскаль заявил, что за подобное поведение форвард «будет смотреть футбол со скамейки запасных».