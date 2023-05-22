Италия обыграла Бразилию на молодежном чемпионате мира

В матче группового этапа молодежного чемпионата мира по футболу сборная Италии одолела команду Бразилии.

Встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу итальянцев, в составе которых дубль оформил Чезаре Казадеи, один из мячей забивший с пенальти. Еще один раз отличился Маттео Прати.

Бразильцы ответили двумя точными ударами Леонардо Маркоса.

Таким образом, Италия набрала три очка и возглавила турнирную таблицу группы D.

Бразильцы без набранных очков после первого тура занимают третье место.