Винисиус расплакался после оскорблений со стороны болельщиков «Валенсии»

Во время матча 35-го тура чемпионата Испании между «Валенсией» и «Реалом» произошел неприятный эпизод.

Напомним, что игра на стадионе «Месталья» завершилась победой хозяев со счетом 1:0.

Как сообщает Madrid Xtra, болельщики «Валенсии» кричали с трибун «Винисиус, умри» и расистские оскорбления в адрес бразильского форвард «Реала». После этого 22-летний футболист расплакался.

Добавим, что Винисиус принял участие в потасовке с игроками «Валенсии». Бразильский нападающий получил красную карточку в компенсированное время (90+7).