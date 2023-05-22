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Смородская оскорбила Соболева и призвала дисквалифицировать футболиста на длительный срок

Экс-президент «Локомотива» не смогла сдержать эмоций.
22 мая 2023 08:57
автор: Артур Гичунцев

Нападающий «Спартака» Александр Соболев оказался в эпицентре скандала после матча с ЦСКА (2:1) в 28-м туре РПЛ.

26-летний форвард свалил защитника красно-синих Виллиана Рошу и демонстративно схватил себя за гениталии.

По словам бывшего президента «Локомотива» Ольги Смородской, Соболев показал себя с дурной стороны, а его поведение говорит об отсутствии воспитания.

«Недоумок какой-то. Очень уверен в своем звездном статусе этот Соболев. Я даже не хочу о нем говорить. Он заслуживает длительной дисквалификации», – добавила Смородская для «РБ-Спорт».

Напомним, за свой поступок нападающий получил прямую красную карточку, а главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль пригрозил игроку переводом в запас.

источник: «РБ-Спорт»
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Подобное заявление ранее опубликовал футбольный клуб «Карпаты» из Львова.
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