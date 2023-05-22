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Кирьяков высказался о приглашении Николича в «Динамо»

Ветеран предостерегает руководство клуба от необдуманных шагов.
22 мая 2023 08:57
автор: Александр Шульгин

Бывший нападающий московского «Динамо» Сергей Кирьяков объяснил, почему он не поддерживает приглашение Марко Николича на пост наставника столичного клуба.

«На фоне истерики, которая сейчас вокруг «Динамо», зацепиться за кандидатуру Николича, думать, что он придёт и всё наладит, наивно. Много вопросов. Понятно, что есть лоббисты, люди, которые «продвигают» кандидатуру серба. Я читаю и понимаю, что они из этого извлекут свою выгоду. Поэтому есть моменты, которые вызывают улыбку», - приводит слова Кирьякова «РБ Спорт».

Напомним, после поражения от грозненского «Ахмата» в 27-м туре РПЛ со счетом 0:3 динамовское руководство отправило Славишу Йокановича в отставку с поста главного тренера.

Его наиболее вероятным преемником называют бывшего наставника «Локомотива» Марко Николича.

источник: «РБ-Спорт»
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Подобное заявление ранее опубликовал футбольный клуб «Карпаты» из Львова.
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