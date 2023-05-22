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«Это невыносимо, «Спартак» постоянно тянут судьи». Дьяков - о матче красно-белых с ЦСКА

Обе команды претендуют на медали чемпионата России.
22 мая 2023 09:16
автор: Александр Поволоцкий

Экс-защитник «Ростова» Виталий Дьяков высказался относительно работы судей на матче 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА.

Напомним, что игра завершилась победой красно-белых со счетом 2:1.

«После матча «Спартак» — ЦСКА осталось куча вопросов к судейству. Всe было хорошо до обоюдного удаления: был рaвный матч двух хорoших команд, как и было много эмoций. С удалением Соболева всe понятно, но за что удалили Рoшу? Очевидно, что он нe показывал жест бокoвому судье или Соболеву. «Спартaк» постоянно тянут судьи — это невынoсимо. Они проигрывают — ноют, выигрывают — молчат», — цитирует Дьякова «Чемпионат».

Отметим, что форвард «Спартака» Александр Соболев свалил защитника красно-синих Виллиана Рошу и демонстративно схватил себя за гениталии. Этот жест позже повторил игрок ЦСКА. Оба футболиста были удалены с поля.

источник: Чемпионат.com
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