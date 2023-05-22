«Динамо» из Киева предложило «Барселоне» подать заявку на участие в чемпионате РПЛ

«Динамо» из Киева подвергло критике видеообращение футболистов «Барселоны».

Напомним, что Серхи Роберто и Алекс Бальде поблагодарили болельщиков из России за поддержку после победы в чемпионате Испании. «Барселона» досрочно выиграла титул, на выезде обыграв «Эспаньол» (4:2) в 34-м туре.

«Мы искренне рекомендуем игрокам ФК «Барселона» переехать поближе к своим российским болельщикам и подать заявку на участие в чемпионате России», — говорится в сообщении «Динамо» в соцсети.

Ранее недовольство решению одноклубников высказал нападающий «Барселоны» Роберт Левандовски.

Добавим, что этот титул стал для «сине-гранатовых» 27-м в истории клуба.