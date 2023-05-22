«Очень сложно!»: Кордоба не смог до конца разобраться в формате Кубка России

Нападающий «Краснодара» Джон Кордоба признался, что до сих пор не понимает до конца регламент Кубка России.

«Очень сложно! Как я понял, мы уже в полуфинале. Поэтому нужно максимально сконцентрироваться и выходить в большой финал. В каждом матче Кубка нам так или иначе нужна только победа», - приводит слова футболиста Sport24.ru.

Разговор с игроком состоялся до того, как его команда в финале пути регионов обыграла екатеринбургский «Урал».

В суперфинале «Краснодар» сыграет с ЦСКА. Встреча пройдет 11 июня на стадионе «Лужники».