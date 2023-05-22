ФИФА продлит разрешение для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ

ФИФА продлит разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

Напомним, что в марте 2022 года союз дал право легионерам в одностороннем порядке приостанавливать соглашения с командами. После этого клубы РПЛ покинули ряд иностранных футболистов.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», о решении объявят в ближайшее время. Теперь легионерам позволят приостанавливать контракты как минимум до конца июня 2024 года. Отмечается, что на игроков, которые подписали соглашения начиная с лета 2022 года, решение распространяться не будет.

Ранее появилась информация, что РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по разным вопросам, в том числе о приостановке контрактов легионеров.

Добавим, что в текущем сезоне «Ростов» выступает без иностранцев.