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ФИФА продлит разрешение для легионеров приостанавливать контракты с клубами РПЛ

Российские команды подавали апелляции в CAS на это решение.
22 мая 2023 09:41
автор: Александр Поволоцкий

ФИФА продлит разрешение иностранным футболистам приостанавливать контракты с клубами из России.

Напомним, что в марте 2022 года союз дал право легионерам в одностороннем порядке приостанавливать соглашения с командами. После этого клубы РПЛ покинули ряд иностранных футболистов.

Как сообщает телеграм-канал «Мутко против», о решении объявят в ближайшее время. Теперь легионерам позволят приостанавливать контракты как минимум до конца июня 2024 года. Отмечается, что на игроков, которые подписали соглашения начиная с лета 2022 года, решение распространяться не будет.

Ранее появилась информация, что РФС ведет переговоры с международными футбольными регуляторами по разным вопросам, в том числе о приостановке контрактов легионеров.

Добавим, что в текущем сезоне «Ростов» выступает без иностранцев.

источник: Телеграм-канал «Мутко против»
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