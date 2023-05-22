«Нужно разобраться»: Умяров не понял решений Карасева в матче «Спартака» с ЦСКА

Полузащитник московского «Спартака» Наиль Умяров прокомментировал судейство Сергея Карасева в матче 28-го тура РПЛ, в котором красно-белые принимали на своем поле ЦСКА.

«Матч - огонь. Если честно, не понял судейские решения. Нужно разобраться. На скорую руку тяжело сказать. По моему мнению, в первом случае пенальти больше был, чем во втором. В первом эпизоде был больше уверен, что поставит. Хорошо, что поставил второй? Наверное, нельзя так говорить, но это один пенальти из сложившихся двух», - приводит слова футболиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 3:2 в пользу хозяев, которые поднялись на третье место и всего на одно очко отстают от идущих вторыми армейцев.

По ходу матча главный арбитр Карасев отменил два гола, назначил один пенальти и еще один отменил после видепросмотра.

Кроме того, рефери удалил по одному игроку в составе каждой из команд.