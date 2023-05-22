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Защитник «Спартака» Чернов признался, что встречался с игроками ЦСКА накануне дерби

Футболист тесно дружит с некоторыми армейцами.
22 мая 2023 10:53
автор: Александр Шульгин

Защитник московского «Спартака» Никита Чернов рассказал о том, что накануне столичного дерби, в котором красно-белые принимали ЦСКА, встречался с некоторыми футболистами армейцев.

«Я ничего не разведывал у ребят из ЦСКА. Просто встретились и поболтали. Давно дружим: с Чаловым и Кучаевым больше десяти лет, а с Дивеевым и Обляковым чуть поменьше - около шести-семи. Просто встреча друзей. Ничего такого. Мы часто встречаемся», - приводит слова игрока «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.

источник: Чемпионат.com
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