Роналдо поддержал нападающего «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями

Экс-форвард «Реала» Роналдо высказался в поддержку игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Напомним, что футболист подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча мадридской команды с «Валенсией» в рамках 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе», — написал Роналдо в своем аккаунте в соцсети.

Добавим, что Винисиус несколько раз обратил внимание на расистские выкрики, а затем расплакался.