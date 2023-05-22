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Роналдо поддержал нападающего «Реала» Винисиуса в ситуации с расистскими оскорблениями

Инцидент произошел накануне в матче Ла Лиги.
22 мая 2023 11:00
автор: Александр Поволоцкий

Экс-форвард «Реала» Роналдо высказался в поддержку игрока «сливочных» Винисиуса Жуниора.

Напомним, что футболист подвергся расистским оскорблениям во время гостевого матча мадридской команды с «Валенсией» в рамках 35-го тура чемпионата Испании с «Валенсией» (0:1).

«И снова в Ла Лиге эпизод с проявлением расизма. И снова он связан с Винисиусом. Сколько ещё это может продолжаться? Пока будет существовать безнаказанность и попустительство, будет существовать и расизм. Хватит. Вини, рассчитывай на меня в своей борьбе», — написал Роналдо в своем аккаунте в соцсети.

Добавим, что Винисиус несколько раз обратил внимание на расистские выкрики, а затем расплакался.

источник: «Советский спорт»
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