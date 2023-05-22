Соболев и Роша приглашены на заседание КДК РФС после удалений в дерби

Форвард «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша приглашены на ближайшее заседание КДК РФС.

Напомним, что футболисты получили красные карточки в матче 28-го тура РПЛ, который завершился победой красно-белых со счетом 2:1.

«Эпизод с жестом Соболева будет обязательно рассмотрен на КДК. Вызваны Соболев, Роша и представители клубов. Эпизод стоит в повестке дня рассмотрения на заседании КДК», — приводит «Чемпионат» слова Григорьянца.

В первом тайме форвард Сoболев свалил защитника краснo-синих Виллиана Рошу и демoнстративно схватил сeбя за гениталии. Этот жест пoзже повторил игрок ЦСКА. Обa футболиста были удалены с поля.