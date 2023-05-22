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«Будет красиво выиграть Кубок России с «Краснодаром». Сперцян - о возможном переезде в Европу

Трансферная стоимость футболиста оценивается в 9 миллионов евро.
22 мая 2023 12:04
автор: Александр Поволоцкий

Полузащитник «Краснодара» Эдуард Сперцян высказался относительно своего возможного ухода в один из европейских клубов.

Напомним, что «быки» сыграют в суперфинале Кубка России с ЦСКА. Встреча пройдет 27 мая.

«Разговоры о моeм отъезде в Европу? Я ужe говорил, что эта тема сeйчас закрыта. У нас впереди вaжные игры. Будет ли крaсивая история, если выиграю Кубoк с «Краснодаром» и уеду в Eвропу? Ну, красиво будет выиграть. Просто выиграть», — цитирует Сперцяна «РБ-Спорт».

В нынешнем сезоне Сперцян принял участие в 36 встречах в составе «Краснодара» во всех турнирах, записав на свой счет 14 голов и отдав 11 результативных передач.

источник: Чемпионат.com
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