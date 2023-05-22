Тухель останется тренером «Баварии» в следующем сезоне

Руководство мюнхенской «Баварии» не планирует отправлять в отставку главного тренера команды Томаса Тухеля вне зависимости от результатов этого сезона, сообщает журналист Флориан Плеттенберг в социальных сетях.

По информации источника, в руководстве команды доверяют специалисту, несмотря на то, что «Бавария» в этом сезоне может остаться вообще без трофеев.

Заседание наблюдательного совета клуба состоится 30 мая, после окончания чемпионата Германии.

Перед последним туром «Бавария» потеряла лидерство в чемпионате и с 68 очками занимает второе место, уступая два очка дортмундской «Боруссии».

В 34-м туре 27 мая «Боруссия» примет «Майнц», а «Бавария» сыграет на выезде с «Кельном».