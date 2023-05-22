Стал известен срок возможной дисквалификации Соболева за оскорбительный жест в адрес Роши

Юрист Михаил Прокопец перечислил возможные дополнительные санкции к нападающему московского «Спартака» Александру Соболеву за оскорбительный жест в адрес защитника ЦСКА Виллиана Роши.

«Что касается эпизода с неприличным жестом Соболева, согласно статье 94 дисциплинарного регламента РФС это оскорбительное поведение игрока или официального лица клуба до, во время и после матча - наказывается дисквалификацией игрока на срок от двух до четырёх матчей. Контрольно-дисциплинарный комитет РФС также может наложить на виновное лицо штраф (50 тысяч ркблей)», - приводит слова специалиста «Чемпионат».

Напомним, встреча завершилась со счетом 2:1 в пользу «Спартака».

На 37-й минуте полузащитник армейцев Хесус Медина открыл счет в игре. Уравнял команды форвард красно-белых Квинси Промес, который отличился на 43-й минуте с передачи вингера Антона Зиньковского. Победу «Спартаку» принес тот же Промес, реализовав пенальти на 90-й минуте.

Добавим, что на 69-й минуте с поля были удалены нападающий «Спартака» Александр Соболев и защитник ЦСКА Виллиан Роша за неспортивное поведение.

Таким образом, команда Гильермо Абаскаля с 53 очками вышла на третью позицию турнирной таблицы РПЛ. Подопечные Владимира Федотова находятся на второй строчке, имея в своем активе 54 очка.