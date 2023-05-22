Аршавин подтвердил, что подал заявку на обучение в академии РФС

Бронзовый призер чемпионата Европы в составе сборной России и обладатель Кубка и Суперкубка УЕФА в составе «Зенита» Андрей Аршавин подтвердил, что подал заявку на обучение в академии Российского футбольного союза.

«Представилась возможность получить две лицензии «А‑УЕФА + B‑УЕФА». Это и вдохновило. Но надо же еще получить. Посмотрим, как будет идти процесс», - цитирует Аршавина «Матч ТВ».

По словам Аршавина решение о тренерской карьере он будет принимать в процессе учебы.

Ранее сообщалось, что РФС проводил набор на специальную программу «А-УЕФА + B-УЕФА для профессиональных футболистов». Критерием для поступающих являлись двадцать игр за национальную сборную или 300 матчей на высшем клубном уровне. Кроме того, абитуриент должен завершить профессиональную карьеру. Сообщалось, что студентами академии стали Владимир Быстров, Вячеслав Малафеев, Динияр Билялетдинов и Роман Павлюченко. О своем намерении получить тренерскую лицензию также заявил Александр Мостовой.