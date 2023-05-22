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Президент ФИФА Инфантино рассказал о трехэтапном процессе реагирования на расистские оскорбления

Руководитель организации поддержал нападающего мадридского «Реала» Вининсуса Жуниора, который вновь подвергся нападкам болельщиков.
22 мая 2023 13:03
автор: Александр Евграфов

Президент Международной федерации футбола (ФИФА) Джанни Инфантино поддержал нападающего мадридского «Реала» Вининсуса Жуниора, который вновь подвергся нападкам болельщиков в матче 35-го тура против «Валенсии».

«Расизму нет места в футболе и в обществе. ФИФА поддерживает всех игроков, кто попал в эту ситуацию. В соревнованиях под эгидой ФИФА есть трехэтапный процесс реагирования на такие инциденты. На первом судья должен остановить матч и объявить причину. На втором он должен увести игроков с поля, а диктор должен еще раз напомнить о недопустимости таких высказываний, иначе матч будет приостановлен. На третьем, матч должен быть прекращен, а три очка получит соперник. Это правила должны соблюдаться во всех странах и лигах», - написал Инфантино в социальных сетях.

Руководитель ФИФА отметил, что порядок должен поддерживаться также и с помощью образования.

источник: «Советский спорт»
Президент ФИФА Инфантино рассказал о трехэтапном процессе реагирования на расистские оскорбления
Руководитель организации поддержал нападающего мадридского «Реала» Вининсуса Жуниора, который вновь подвергся нападкам болельщиков.
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