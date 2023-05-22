Роман Бабаев: существует вероятность возвращения Фернандеса в ЦСКА, я бы хотел этого

Генеральный директор ЦСКА Роман Бабаев заявил, что в команду может вернуться защитник Марио Фернандеса.

Напомним, что в апреле 32-летний футболист покинул расположение «Интернасьонала», за который выступал на правах аренды. В текущем сезоне за бразильскую команду он провел пять матчей и не отметился результативными действиями.

«Мы на связи с Марио Фернандесом, но пока ничего нового о его возможном возвращении сказать не могу. Да, есть вероятность, что он вернётся в клуб, но пока не могу сказать это однозначно. Конечно, я хотел бы видеть Марио в качестве игрока ЦСКА», — цитирует Бабаева «РБ-Спорт».

Добавим, что в составе ЦСКА Фернандес трижды становился победителем чемпионата России.