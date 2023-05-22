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Соболев дважды по ходу матча с ЦСКА показывал непристойный жест

Игра прошла в воскресенье, 21 мая.
22 мая 2023 13:42
автор: Александр Поволоцкий

Главный арбитр встречи 28-го тура РПЛ между «Спартаком» и ЦСКА упустил один эпизод с участием нападающего красно-белых Александра Соболева.

Напомним, что футболист был удален судьей Сергеем Карасевым после того, как показал непристойный жест защитнику ЦСКА Виллиану Роше. Нападающий «Спартака» хватал себя за генеталии.

Судя по телетрансляции, Соболев уже показывал подобный жест игрокам ЦСКА, на что арбитр не обратил внимания.

скриншот трансляции «Матч ТВ»

Напомним, что футболист «Спартака» и Роша приглашены на заседание КДК РФС для разбора эпизода.

источник: «Советский спорт»
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