Магомед Оздоев: ближайшие два-три года не планирую возвращаться в Россию

Российский хавбек клуба «Фатих Карагюмрюк» Магомед Оздоев заявил, что пока не планирует возвращаться в РПЛ.

Напомним, что в июле 2022 года футболист перешел из «Зенита» в турецкую команду.

«В Россию, я думаю, что ближайшие два-три года нет. Я не знаю, как жизнь сложится. Но я хочу поиграть ещё за границей», — заявил Магомед в эфире YouTube-канала Nobel.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.