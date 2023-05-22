Президент РПЛ Алаев заявил, что жест Соболева не красит российский футбол

Президент РПЛ Александр Алаев прокомментировал удаление нападающего «Спартака» Александра Соболева и защитника ЦСКА Виллиана Роши в матче команд в 28-м туре чемпионата России.

«С удалением Роши немножко не понял, по Соболеву ясно все. КДК и клуб разберутся, такие эпизоды не красят наш футбол. Понимаем, что эмоции, но такого быть не должно. За что удалили Рошу, так и не понял, то ли жест, то ли разговор», - приводит «Матч ТВ» слова Алаева.

Напомним, что игрок красно-белых свалил защитника армейцев и демонстративно схватил сeбя за пах.

Ранее судья Сергей Карасев заявил, что готов объяснить все решения, принятые в матче «Спартак» - ЦСКА (2:1).