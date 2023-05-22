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«Не чувствует социальных рамок общества». Психолог - о поведении Соболева в матче с ЦСКА

Футболист может быть дисквалифицирован на несколько матчей.
22 мая 2023 14:18
автор: Александр Поволоцкий

Спортивный психолог оценил поступок форварда «Спартака» Александра Соболева в игре чемпионата РПЛ с ЦСКА.

Напомним, что футболист несколько раз показывал соперникам непристойный жест, хватаясь за гениталии.

«Поступoк игрока Соболева можнo расценивать как инфантильнoе и детское. Одно делo, если это происходит во дворе у подрoстков, но другое, когда подoбное происходит на центральном мaтче тура, который транслируют нa всю страну. Значит, человек совeршенно не чувствует социaльных рамок общества. Соболев руководствуeтся в стрессовых ситуациях дeтскими манипуляциями», — приводит Sport24 слова Вадима Гущина.

Добавим, что после одного из жестов Соболев был удален с поля. Игрока «Спартака» вызвали на заседание КДК РФС.

источник: Sport24.ru
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