Магомед Оздоев: несомненно, в Турции уровень футбола выше, чем в России

Российский полузащитник Магомед Оздоев сравнил уровень чемпионатов России и Турции.

Напомним, что 30-летний футболист летом прошлого года перешел из «Зенита» в «Фатих Карагюмрюк».

«Конечно, в Турции уровень футбола выше, чем в РПЛ. Несомненно. Можно сравнить даже по стоимости игроков. Если бы уровень футбола был слабый, то не думаю, что сюда приехали бы Икарди, Мертенс, Дзаньоло», - заявил в эфире YouTube канала журналиста Нобеля Арустамяна.

Добавим, что «Фатих Карагюмрюк» планирует продлить контракт с Магомедом.

В текущем сезоне полузащитник провел 30 матчей, в которых отметился пятью голами и четырьмя результативными передачами.