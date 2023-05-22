«Аморальный поступок». В «Шахтере» недовольны, что игроки «Барселоны» поблагодарили россиян

Генеральный директор украинского «Шахтера» Сергей Палкин раскритиковал футболистов «Барселоны» Серджи Роберто и Алекса Бальде, поблагодаривших российских фанатов за поддержку.

«Считаем это невозможным и просто аморальным поступком. Надеемся, «Барселона» осознает, что их поддержка такой страны, как Россия, сейчас абсолютно недопустима. Мы ожидаем, что клуб признает свою ошибку и будет избегать таких ситуаций в будущем», - приводит пресс-служба «Шахтера» слова своего гендиректора.

Напомним, что «Барселона» стала досрочно чемпионом Испании в текущем сезоне, победив 14 мая «Эспаньол» (4:2). Этот титул стал для «сине-гранатовых» 27-м.